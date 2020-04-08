مدير الصحة العالمية يرد على اتهامات ترامب بسبب كورونا

رد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، على اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، له بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أنه في مطلع يناير الماضي أخطرت المنظمة جميع الدول الأعضاء رسميًا بتفشي كورونا.وقال أدهانوم، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إنه في العاشر من يناير الماضي أصدروا إرشادات شاملة للبلدان حول كيفية اكتشاف الحالات المحتملة واختبارها وإدارتها، وفي اليوم ذاته عقدت المنظمة فريقها الاستشاري الاستراتيجي والتقني المعني بالأخطار المعدية لاستعراض الوضع.وأكد مدير المنظمة أن المنظمة بعد الإبلاغ عن أولى حالات انتقال من إنسان إلى إنسان خارج الصين أعلنت أعلى مستوى من الإنذار لديها، في ذلك الوقت كانت هناك 98 حالة خارج الصين دون وفيات.وأضاف: "في فبراير، زار فريق دولي من خبراء دوليين المقاطعات المتضررة في الصين، لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا، وتفشي المرض والاستجابة له واستخلاص النتائج لبقية العالم".يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهم المنظمة بالانحياز إلى الصين والتستر على تفشي فيروس كورونا.