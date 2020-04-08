إحالة 3 أشخاص للمحاكمة في سرقة دراجة نارية وحيازة أسلحة بالزيتون

أحالت نيابة الزيتون 3 أشخاص للمحاكمة العاجلة في سرقة دراجة نارية وحيازة أسلحة وذخائر بدائرة القسم.كان قسم شرطة الزيتون أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط 3 عاطلين، "أحمد.ط" مسجل شقى خطر "مخدرات" و"إبراهيم.ي" عاطل، و"سعد.ح" عاطل، حال استقلالهم مركبة "توك توك" وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- سلاح أبيض "خنجر"- كمية من كوالين الكونتاك الخاصة بمركبات التوك توك - مقص حديدى- زرادية- دراجة نارية "مجهولة المصدر".وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.وأمكن التوصل إلى مالك الدراجة النارية المستولى عليها، وباستدعائه تعرف على الدراجة، واتهمهم بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.