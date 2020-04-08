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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة سائقين للمحاكمة بتهمة ترويج الاستروكس بالسلام

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:12 م
المحاكمة
المحاكمة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، بإحالة سائقين لمحكمة الجنح لترويجهم مخدر الاستروكس بمدينة السلام.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم محمود. ع، فاروق.م سائقين وعثر بحوزتهم على ٤٧٠ كيس من مخدر الاستروكس بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها، وأقر المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بغرض ترويجها على عملائهم من مدينة السلام.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام سائقين بترويج مخدر الاستروكس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم وأقروا بترويجهم لمخدر الاستروكس بقصد التربح والكسب الغير مشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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