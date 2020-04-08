الكشف على العاملين والمترددين على مجلس مدينة مطروح لمكافحة «كورونا»

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، عن الكشف الطبي بالمسح الحراري للعاملين والمترددين على مجلس المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للتعقيم لمكافحة فيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المعاونة.وأكد المعداوي، في تصريحات صحفية له، مواصلة استمرار تطهير السيارات القادمة للمدينة نقاط التمركز الـ5 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة، مشيرا إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر ووضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين، بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا، مؤكدا أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158