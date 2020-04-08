حفظ التحقيقات فى حريق شقة بحدائق القبة لعدم وجود شبهة جنائية

قررت نياية حدائق القبة، اليوم الأربعاء، حفظ التحقيقات في حريق شقة سكنية، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية، وتبين أن سبب الحريق اندلاع ماس كهربائي.وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.