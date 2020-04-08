13 ألف وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بخلاف نحو 13 ألف وفاة حتى الآن في عموم الولايات الأمريكية.من جانبه أعلن حاكم ولاية نيويورك، تسجيل 779 وفاة جديدة في ولايته أعلى نسبة وفيات تسجل خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالولاية إلى 6268 حالة، وفق قناة "NBC" الأمريكية.كما أكد حاكم ولاية نيويورك في كلمته، مساء اليوم، أن التباعد الاجتماعي ناجح حتى الآن فى كبح معدل تزايد الإصابات بفيروس كورونا.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه أمس انتقادات قاسية لمنظمة الصحة العالمية واتهامها بمحابة الصين والتستر على تفشي الوباء.