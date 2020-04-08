«جيل الإسكندرية» يطالب بفرض ارتداء الكمامات على جميع السائقين

طالب عمر عوض الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، باتخاذ بعض الاحتياطات الاحترازية اللازمة لمواجهة تحديات وتداعيات فيروس كورونا المستجد بنطاق جميع أنحاء المحافظة، منها فرض ارتداء الكمامات على جميع سائقي الميكروباصات والتاكسي والتونيات المنتشرة بشوارع المحافظة وكذلك سائقي الأتوبيسات، والترام ومحصلي التذاكر.كما طالب في بيان له، بمتابعتهم عن طريق إدارات المرور المنتشرة بالشوارع والميادين وكذلك ارتداء الكمامات والجوانتيات الإجبارية لجميع العاملين بمحلات بيع المواد الغذائية سواء كان السوبرماركت أو بائعي الطيور والأسماك واللحوم والمخابز بجميع أنواعها، وأن تقوم وزارة الصحة ولجانها المختصة بالتفتيش الدائم عليها، بالإضافة لضرورة استعانة بعض المولات والهيبرات وبعض فروع بيع السلع بالجملة برجال وزارة الداخلية لتنظيم دخول المواطنين خاصة التى يتذاحم عليها المواطنين، وفرض غرامات يومية على كل من يقوم بالنبش في مخالفات القمامة ومصادرة الأدوات من معدات أو السيارات أو التروسكلات أو عربيات الكارو.