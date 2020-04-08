الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كولومبيا لدعمها في مواجهة كورونا

أرسلت دولة الامارات طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا سالم راشد العويس، أكد على أن إيصال هذه المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى كولومبيا يأتي تعزيزًا لإيمان بلادنا بتقديم المساعدات الحيوية عند الحاجة وإظهار التضامن مع أولئك الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 63 مواطنًا كولومبيًا من دولة الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.