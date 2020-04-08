البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية عبر البث المباشر (فيديو)

يأتي قرار قداسة البابا في إطار قرار الكنيسة تعليق كل الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.





ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عبر تقنية البث المباشر.وتبث القناة الرسمية للكنيسة "مي سات" عظة البابا تواضروس الثاني، كما تذاع على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قرر تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور أحد، بدءًا من يوم الأربعاء 18 مارس حتى 8 أبريل المقبل على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.