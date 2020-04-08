الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع مياه الشرب بأحياء "جنوب الجيزة- الطالبية- العمرانية - الهرم - بولاق الدكرور" من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك نظرا لأعمال الصيانة بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب.وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة.