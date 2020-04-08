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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد مشاهدة مسلسل قوت القلوب الحلقة 15.. تفاصيل أحداث الحلقات كاملة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:03 م
مسلسل قوت القلوب
مسلسل قوت القلوب
حسن أمين
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ننشر موعد مسلسل قوت القلوب الحلقة 15 فقد تطورت أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الدرامي قوت القلوب والتي عرضت مساء أمس الثلاثاء ويخوض بطولته الفنانة ماجدة ماجدة زكي.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته للجمهور يوم 21 مارس الماضي خاصة وأن العمل يشهد عودة الفنانة القديرة ماجدة زكي إلى شاشة التلفزيون من جديد بعد غياب، وحقق المسلسل منذ عرضه نجاحا كبيرا وتصدر محركات البحث على موقع البحث العالمي "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي.

موعد مسلسل قوت القلوب الحلقة 15

تعرض الحلقة الخامسة عشر 15 من المسلسل مساء اليوم الأربعاء على مجموعة قنوات "الحياة" الفضائية ويبث المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساء من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع والإعادة الساعة الواحدة صباحا والساعة الحادية عشر صباحا على قناة "الحياة" الحمراء.

ويعرض المسلسل أيضا على قناة "الحياة دراما" في تمام الساعة العاشرة مساء والساعة التاسعة صباحا والساعة الثالثة عصرا، كما يعرض العمل على منصة "واتش ات" الإلكترونية.

ومن ناحية أخرى، يشارك في المسلسل الدرامي عدد مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب الفنانة ماجدة زكي ويشارك في العمل كل من الفنانين نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور، والفنان القدير خالد زكى، وإسلام جمال، وسهرالصايغ، ورانيا فريد شوقى، وعمرو صحصاح، ومصطفى درويش، وفراس سعيد، ونورهان، وديانا هشام، وسمرعلام، وإفرام محمد، وسامي مغاوري، ومريهان حسين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف محمد الحناوى، ويتولى إخراج العمل المخرح مجدى أبو عميرة.

القنوات الناقلة مسلسل قوت القلوب الحلقة 15


- تردد قناة الحياة الفضائية:
= القمر الصناعي: نايل سات
= التردد: 12206
= معامل الترميز: 27500
= الاستقطاب عمودي V
= معامل التصحيح: 34.

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يواصل مخرج العمل مجدي أبو عميرة تصوير الحلقات المتبقية من المسلسل حيث يقوم حاليا تصوير الأحداث في لوكيشن العمل الأساسي بمدينة الانتاج الإعلامي، حيث يقوم بتصوير المسلسل بالتزامن مع عرضه للجمهور على قناة "الحياة" حيث استأنف التصوير يوم السبت الماضي وذلك بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 المنتشر في مصر ودول العالم.

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