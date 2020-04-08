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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية الفلسطينية»: 500 إصابة و23 وفاة بـ«كورونا» من أبنائنا فى العالم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:02 م
الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأنه تم تسجيل 500 إصابة بفيروس "كورونا"، و23 حالة وفاة، بين أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم.

وأضافت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات في صفوف الجالية بجميع الدول باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ 151 إصابة غالبيتهم العظمى بصحة مستقرة وجيدة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس.

وذكرت أن عدد الإصابات بين أبناء الجالية في الولايات المتحدة بلغ، وفق ما يتوفر لديها من معلومات، 349 إصابة، و15 حالة وفاة.

وأكدت أن فريق عملها المختص وسفارات وبعثات دولة فلسطين في دول العالم يتابع أوضاع الجالية والطلبة الفلسطينيين حول العالم في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وثمنت الوزارة دور الأطباء الفلسطينيين في الخارج، الذين يتقدمون الصفوف مع زملائهم وباسم الانسانية جمعاء في مواجهة فيروس "كورونا".

وذكرت أنه في أوروبا وحدها، يشارك نحو ألف طبيب فلسطيني، في مواجهة هذا الفيروس، ويعرضون حياتهم للخطر، مؤكدة أن ثلاثة منهم في كل من إسبانيا وأمريكا وإيطاليا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس، مشيرة إلى أن عديد الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين ورجال الإسعاف من أصول فلسطينية وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية.

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