موعد أذان صلاة المغرب فى محافظات مصر اليوم الأربعاء





اقرأ أيضا:



ويتصل موعد أذان المغرب فى مصر اليوم بصيام الأيام البيض وهي أيام 13، 14، 15، من الشهر العربي وتحديدا شهر شعبان، وتعتبر هذه هي البيض، وأوصى الرسول بصيام ثلاثة أيام من كل شهر عربي.



ننشر موعد أذان صلاة المغرب فى محافظات مصر اليوم الأربعاء؛ حيث يحل اليوم يوم صيام النصف من شعبان، والذي يحرص المصريون على صيامه من كل عام قبل حلول شهر رمضان المبارك، وينشر "الدستور" لقرائه موعد أذان المغرب في محافظات مصر وتوقيت إفطار النصف من شعبان.ونساعد المسلمين في محافظات مصر على معرفة توقيت أذان المغرب من أجل تناول طعام الإفطار، ونقدم لكم من خلال موقعنا "الدستور" موعد أذان صلاة المغرب اليوم الأربعاء في محافظات مصر، بالتزامن مع صيام الأيام البيض لشهر شعبان 1441- 2020.توقيت أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لكل محافظة في جمهورية مصر العربية.القاهرة: 06:17المنيا: 06:20الإسكندرية: 06:25بني سويف: 06:16مرسى مطروح: 06:35المنصورة: 06:17الغردقة: 06:08وترتفع عمليات البحث بشكل ملحوظ على موعد أذان صلاة المغرب فى محافظات مصر اليوم الأربعاء، وذلك في ظل الإقبال علي صيام العديد من أيام شهر شعبان استعدادا لرمضان.