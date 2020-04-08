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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ شمال سيناء ومساعديه يتبرعون بـ20% من رواتبهم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:24 م
محمد عبد الفضيل شوشة
محمد عبد الفضيل شوشة
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أعلن محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن تبرعه ونائبه والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس المدن الستة بنسبة ٢٠ ٪ من رواتبهم لمدة ٣ أشهر لصالح العمالة غير المنتظمة وصندوق "تحيا مصر".

واستعرض المحافظ ــ خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس برئاسة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ــ اليوم الأربعاء، آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.

وأكد أن شمال سيناء خالية من أي إصابات بالفيروس حتي الآن، وأنه تم الاشتباه في 9 حالات وجاءت نتيجة التحاليل سلبية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه، فضلا عن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير في مختلف مستشفيات المحافظة.

وأوضح، أنه تم تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجي كمستشفى إحالة في حالة حدوث جائحة، لأنه يشمل على 86 سريرا و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي، مؤكدًا تخصيص أقسام للعزل في مستشفيات العريش العام بطاقة 12 سريرا و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل المركزي بطاقة 24 سريرا و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعي بمستشفى الشيخ زويد المركزي بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي واحد.

وشدد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت والمرافق والشوارع والميادين على مستوى المحافظة، مؤكدًا تنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة، الخاصة بمواجهة الفيروس.

وأكد توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والخبز، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، مشيرا إلى انتظام وصول السلع الأساسية والمواد البترولية إلى المحافظة في مواعيدها المحددة ووفقا للاحتياجات.

وقال إن جميع المصانع تعمل بطاقتها دون توقف، وأن تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة مستمرة، ولم تتوقف، بجانب تنفيذ حملات إزالة لمخالفات البناء ورفع وإزالة تراكمات القمامة داخل القرى والمدن.

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