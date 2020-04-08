الكنيسة تهون على الأقباط إلغاء أسبوع الآلام بصورة كارتونية

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، صورة كارتونية، للسيد المسيح وهو يمر من جانب مجموعة من المنازل عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك".وعلق المركز في تلك الصور على مسألة عدم إقامة قداس أحد شالعانين للعام الجاري بسبب كورونا، قائلا:" متقلقوش هو اللي هيعدي علينا السنادي"، في إشارة إلى أن الله سيكون معنا في أحد السعف، في إطار تعزية الأقباط عن مصابهم في إلغاء أسبوع الآلام.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل الجاري.وكان المجمع المقدس للكنيسة قد منع اقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.