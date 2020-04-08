«قوِّم أفكارنا» أحدث حلقات الكنيسة من حملة «كيرليسون»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كيرليسون".وجاءت الحلقة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت شعار "قوِّم أفكارنا".يشار إلى أن حملة "كيرليسون" هي رسالة يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني خلال فترة الصوم الكبير وتأملات حول طلبة "ارحمنا يالله ثم ارحمنا" بدءًا من يوم عيد الصليب، الخميس 19 مارس- 10 برمهات.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل الجاري.وكان المجمع المقدس للكنيسة قد منع اقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.