إجمالى مصابي كورونا في أمريكا يتجاوز حاجز الـ 400 ألف

تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الـ 400 ألف حالة، استمرارا لتدهور الجائحة في البلاد التي تحتل المركز الأول عالميا من حيث حصيلة المصابين بالمرض.وسجلت أمريكا رقمًا قياسيًا في الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، بزيادة 1736 حالة، امس الثلاثاء، وهو أكبر عدد قد حدث في يوم واحد.وكان الرقم القياسي السابق لأحدث وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد، هو 1344، وفقا لما وثقته بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في 4 أبريل الجاري.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.