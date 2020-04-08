الاتحاد الأوروبى يعلن وقف الرحلات الخارجية إلى دول التكتل حتى منتصف مايو

أعربت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى عن رغبتها فى وقف كافة الرحلات الخارجية غير الضرورية إلى دول التكتل حتى 15 مايو المقبل، مع تمديد القيود المفروضة حاليا.وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية أنّ دول الاتحاد الأوروبي تقترب من إقرار خطة إنقاذ إقتصادي للدول الأوروبية الأكثر تضررًا من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، إنّما ليس على مستوى الطموح الذي سعت إليه إيطاليا وإسبانيا إذ إنّها لا تتضمّن إصدار سندات "كورونا بوند".ومن المقرّر أن يعقد وزراء مالية دول التكتل الـ27 اجتماعا، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على استخدام أموال صندوق خطة إنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 410 مليارات يورو.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.