النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات في التعدي على سيدة وسرقة سيارتها بالرحاب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح تعدي شخص على سيدة وسرقة سيارتها بمدينة الرحاب، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية.وتداول منشور من حساب إحدى السيدات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تعرضها للضرب من قبل مجهول وسرقة مفاتيح سيارتها أمام مسكنها بمدينة الرحاب بالقاهرة، واكتشافها سرقة سيارتها في اليوم التالى للواقعة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال استقلاله السيارة المستولى عليها بمنطقة مدينة نصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.