الأنبا نيقولا أنطونيو: كورونا حرمنا من مشهد السعف لهذا العام

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه في هذا العام في مصر وبسبب انتشار فيروس كورونا افتقدنا مشهد السعف بجوار كنائسنا.و أضاف "أنطونيو"، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا رب أرفع عنا وعن بلدنا الحبيب مصر وعن كل العالم هذا الوباء الخبيث حتى يرفع شعبك سعف النخيل وأغصان الزيتون وهم يهتفون "أوصنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب".وعلى صعيد آخر، بدأت كنيسة الروم الارثوذكس في مصر، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل الجاريوكانت الكنائس المختلفة في مصر، قد أعلنت التزامها بقرارات الدولة في منع التجمعات، وذلك لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة لجهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا