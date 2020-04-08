رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:02 م
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم
هبه عويضه
طباعة
نفذ حى الجمرك بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تعقيم وتطهير حلقة السماك بمنطقة بحري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشترك مدير إدارة الأزمات والكوارث بحى الجمرك بالإسكندرية مع شركة الصرف الصحى في تطهير وتعقيم مبنى ديوان عام حي الجمرك، ومكتب مرافق التحرير بالمنشية.

وفي السياق نفسه، تم تطهير وتعقيم هيئة التأمينات بشارع النصر قبل وأثناء صرف المعاشات، كما تم توفير مقاعد خاصة لأصحاب المعاشات من قبل حي الجمرك.
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا

موضوعات متعلقة

أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

الدولار يرتفع مع عودة المخاوف بشأن كورونا

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

الحصول على كود الطالب بالرقم القومي لتسجيل الدخول على منصات إدمودو وبيرسون

الصور

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

غدًا.. إعلان جداول المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

نجم الساعة

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

الصحة

صاحب براءة اختراع «إيفرمكتين»: بصدد إجراء الاختبارات على العقار

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

كورونا يغيّر أنماط حياة 95% من الأمريكيين

منوعات

شاهد محمد صلاح ولاعبي ليفربول فى حصة يوجا أونلاين (فيديو)

تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى يوليو 2022 بسبب كورونا

«الحجر بـ 15 جنيهًا».. مقاهي إمبابة ترفض الحظر وتقدم الشيشة للرواد (صور)

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة: فلنواجه الحقيقة!
أحمد بهاء الدين شعبان
اليوم التالى لـ«كورونا» «1»
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
المزيد

الثقافة

178 شارع النيل بالعجوزة.. الشاعر حسين السيد «عاش هنا»

حيثيات فوز أعمال الدورة الـ14 من جائزة الشيخ زايد للكتاب

هل تعالج الموسيقى مرضى «كورونا»؟.. متخصصون يجيبون

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن أسماء الفائزين في دورتها الـ14