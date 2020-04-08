تطهير وتعقيم حلقة السمك بالإسكندرية ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا

نفذ حى الجمرك بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تعقيم وتطهير حلقة السماك بمنطقة بحري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.واشترك مدير إدارة الأزمات والكوارث بحى الجمرك بالإسكندرية مع شركة الصرف الصحى في تطهير وتعقيم مبنى ديوان عام حي الجمرك، ومكتب مرافق التحرير بالمنشية.وفي السياق نفسه، تم تطهير وتعقيم هيئة التأمينات بشارع النصر قبل وأثناء صرف المعاشات، كما تم توفير مقاعد خاصة لأصحاب المعاشات من قبل حي الجمرك.