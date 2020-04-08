الطاقة الذرية تواصل عملها في الكشف الإشعاعي وإنتاج وتصدير النظائر المشعة

أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية أن الهيئة تواصل عملها في مجال الكشف الإشعاعي وتعقيم المنتجات بالإشعاع وإنتاج وتصدير النظائر المشعة، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص على استمرار الأنشطة الصناعية والتجارية في البلاد حتى لا تتأثر خلال الفترة الحالية.وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية في تصريح له اليوم، أن الهيئة تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بها والجمهور المتعامل معها؛ للحفاظ على صحة المواطن المصري.وأضاف أنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، قامت الهيئة بتعقيم كافة منشآتها في موقعيها بمدينة نصر وإنشاص إلى جانب صالة التشعيع الجامي بالإسكندرية.وأوضح أن الهيئة قامت كذلك بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في مواقع الهيئة بما لا يمس بمنظومة العمل داخل الهيئة ودورها المستمر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.