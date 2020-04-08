صورة وتعليق.. أيقونة البشارة في الفن الآسيوي الياباني

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، صورة لواقعة بشارة الملاك جبرائيل للسيدة العذراء مريم بولادة السيد المسيح.وعلق الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على الصورة قائلا: "بمناسبة عيد البشارة شرقي. أيقونة البشارة في الفن الكنسي الياباني.. العذراء مريم والدة الإله هي أم جميع شعوب الأرض".وكانت قد احتفلت الكنائس الشرقية أمس بعيد البشارة المجيد.وعلى صعيد آخر، بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل الجاري.وكانت أعلنت الكنائس المختلفة في مصر التزامها بقرارات الدولة في منع التجمعات، وذلك لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة لجهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.