إنسانيات «الداخلية» فى الحظر.. توفير دم لمريض لإجراء عملية جراحية

في لفتة إنسانية من رجال وزارة الداخلية، أثناء متابعة الأجهزة الأمنية لتطبيق حظر تحرك المواطنين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط تلاحظ للقوات خروج أحد الأشخاص من إحدى العيادات، وقت الحظر – وبسؤاله، أفاد باحتياجه إلى نقل دم لأحد أقاربه لإجراء عملية جراحية.على الفور قامت الأجهزة الأمنية باصطحابه بسيارة الشرطة إلى إحدى المستشفيات ومساعدته فى صرف الدم اللازم له والعودة به مرة أخرى للعيادة المشار إليها.ولاقى ذلك استحسان ورضاء المواطن الذى تقدم بالشكر لرجال الشرطة.