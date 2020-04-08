شلبي: الفنادق تعي جيدًا مسئوليتها المجتمعية وقت الأزمات

أشادت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بالمنشآت الفندقية والسياحية والعاملين بها، والتي استضافت المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي لهم، مشيرة إلى أن تلك الفنادق تعي جيدا المسئولية المجتمعيه لها في أوقات الأزمات.جاء ذلك بناءً على التقرير الذي تسلمته من مكاتب وزارة السياحة والآثار في القاهرة ومرسى علم؛ وقد كان أداء إدارات هذه الفنادق والشركات وجميع العاملين بها يتم وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والبرامج التدريبية التي تم تدريبهم عليها خلال الفترة الماضية عن كيفية التعامل مع السائحين والمواطنين خلال قضاء فترة الحجر الصحي لهم بالفندق.وأوضحت نائب الوزير أن الفنادق التي استضافت المصريين العائدين من الخارج سواء في القاهرة أو مرسى علم أتاحت لنزلائها إقامة سياحية وغرف مجهزة ومعقمة وأطعمة صحية، تحت إشراف طبي من وزارة الصحة والسكان مع استمرار إجراءات التعقيم والتطهير لضمان احتواء الفيروس إلى أقصى درجة ممكنة.