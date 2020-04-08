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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الزمالك يكشف عن موقفه بشأن استمرار تعليق نشاط الدوري الممتاز
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:51 م
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كشف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على موقف النادي، من قرار استمرار تعليق النشاط الكروي في البلاد.
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