ضبط طالب يبيع المخدرات «أون لاين» بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من ضبط شاب نشر عدة منشورات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يعلن خلالها عن الترويج لبيع المواد المخدرة.تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحب الحساب، طالب، مقيم بمحافظة البحيرة، وكذا العثور بحوزته على هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن مشاركات تتعلق بالترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة، وقد اعترف بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.