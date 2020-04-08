حقيقة حرق منزل بداخله متوفى بـ«كورونا» في جمصة

نفى مصدر أمنى، ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا خبرًا تحت عنوان (أهالى جمصة يقومون بإشعال النيران بمنزل به حالة متوفية بالكورونا من أجل التخلص من الجثة وعائلتها).وقد تبين عدم صحة الخبر المشار إليه ولم ترصد الجهات المختصة أية حالات إصابة أو وفاة بقرية جمصة التابعة لمحافظة دمياط.