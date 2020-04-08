الرئيس الجزائرى يعين نائبًا للمدير العام للأمن الداخلى بصلاحيات واسعة

أصدر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، قرارًا بتعيين العميد عبدالغاني راشدي، نائبا للمدير العام للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن اللواء سعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، قام بتنصيب العميد عبدالغاني راشدي رسميا في مهام منصبه الجديد.