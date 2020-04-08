الجزائر: تفعيل إجراءات تكميلية لتطبيق الحجر الصحي عبر مختلف الولايات

قامت أجهزة الأمن الوطني الجزائري (الشرطة)، بتفعيل مجموعة من الإجراءات التكميلية لتطبيق الحجر الصحي عبر مختلف الولايات.وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة الجزائرية) إن هذه الإجراءات التكميلية، تزامنت مع تطبيق الحجر الصحي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تعمل الشرطة على تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة ووضع نقاط مراقبة فجائية وأكمنة على محاور مختلف الشوارع والأحياء، إضافة إلى الحواجز الأمنية المتواجدة على مختلف مداخل ومخارج المدن.وأكد البيان أن الشرطة تقوم خلال تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والتدابير، على مواصلة توعية المخالفين بخطورة هذا الوباء ودعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين إلى "ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية واحترام أوقات الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا وبدأت السلطات الجزائرية منذ الأحد الماضي تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس كورونا.