محافظ الغربية ونائبه يتبرعان بـ 20% من راتبهما لمدة 3 شهور لـ«تحيا مصر»

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم الأربعاء، عن تبرعهما بـ 20% من راتبهما لمدة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، في ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.ودعا محافظ الغربية ونائبه أطياف المجتمع المدني بالمساهمة في صندوق "تحيا مصر" لدعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة آثار فيروس كورونا على حساب رقم 037037 في جميع البنوك المصرية وجميع فروع البريد المصري.يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن في مؤتمر صحفي اليوم إجراء غير مسبوق بالتبرع بنسبة 20% من رواتب الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد خاصة العمالة غير المنتظمة.