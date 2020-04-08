شركات روسية عملاقة تغير مجال عملها لمكافحة كورونا (فيديو)

أذاعت فضائية "روسيا اليوم" فيديو يكشف أنه مع استمرار انتشار جائحة كورونا في العديد من الدول حول العالم، فقد أدى ذلك إلى وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية وعلى رأسها أجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات الوقاية الشخصية.واشارت " روسيا اليوم " إلى أن هذا الوضع دفع ببعض الشركات إلى تغيير مجال عملها لتلبية الاحتياجات المطلوبة، واوضحت أنه في روسيا بدأت شركة "روس تيك" بتصنيع الكمامات الطبية والأقنعة الواقية، فيما تعمل "روس آتوم" على انتاج صمامات لأجهزة التنفس الاصطناعي وهما أمرين بعيدين عن مجال عملهما وذلك لسد العجز الكبير في المستلزمات الطبية في الفترة الحالية.