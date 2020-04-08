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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإيرانى: تخطينا المرحلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:06 م
روحاني
روحاني
وكالات
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده "تخطت المرحلة الأولى لمكافحة فيروس كورونا"، لافتا إلى أن المرحلة التالية هي مرحلة الوقاية والسيطرة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستبدأ السبت القادم.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، خلال خلال اجتماع الحكومة، اليوم: "لقد تخطينا مرحلة واحدة وهي مرحلة المواجهة".

وأوضح: "حالة الاضطراب التي كانت قائمة في المرحلة الأولى لتفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث الاستعدادات والمعدات اللازمة لم تكن بالقدر الكافي، قد انتهت، والكوادر الطبية تذهب اليوم إلى عملها في المستشفى وهي مجهزة بالملابس والكمامات والمعدات اللازمة".

ولفت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب أيضا تعاون جميع المواطنين، واصفا هذه المرحلة بأنها "أصعب من المرحلة الأولى، وعلينا المضي فيها خطوة بخطوة".

وجدد التأكيد على أن إيران ستبدأ من السبت القادم، رفع تدابير الإغلاق المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال: "بالطبع لن نريد سقوط المزيد من الضحايا من جراء فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه لا نريد ترك الناس يموتون من الجوع"، مشيرا إلى أن هناك من لم يحققوا دخلا منذ شهرين.

وأشار إلى أن هذا الرفع سيتم على مراحل، تبدأ السبت القادم بالسماح باستئناف الأنشطة الاقتصادية قليلة المخاطر في المحافظات غير العاصمة طهران.

وستأتي العاصمة طهران، وهي أكبر مدن البلاد والبؤرة الأبرز لكورونا في الجمهورية الإسلامية في المرحلة التالية، تليها الأنشطة الاقتصادية عالية المخاطر، وفي المرحلة النهائية، سيتم السماح باستئناف تشغيل المنشآت الرياضية والمواقع الدينية وغير ذلك.

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