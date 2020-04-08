قنصل الصين بالإسكندرية: مستعدون للتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة كورونا

أكدت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو ليينغ اليوم الأربعاء، استعداد الصين للتعاون مع المجتمع الدولي وخاصة مصر في مكافحة فيروس كورونا المستجد.وقالت قنصل الصين، في تصريح لها اليوم، "لدينا ثقة تامة في القدرة على العمل سويا من أجل التغلب على كورونا في أسرع وقت ممكن"، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصين.وأعربت عن سعادتها برفع قيود السفر الخارجية عن مدينة ووهان، قائلة: "إن مدينة ووهان في وسط الصين بدأت في رفع قيود السفر للخارج اعتبار من اليوم بعد ما يقرب من 11 أسبوعا من الإغلاق لمنع تفشي مرض فيروس كورونا الجديد".وأشارت إلى أن المدينة احتضنت الليلة الماضية عرضا ضوئيا بتلك المناسبة تكريما للأبطال الذين لعبوا دورا مهما في مواجهة فيروس كورونا.