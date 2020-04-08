«العربية للدراسات»: الاستراتيجية الأمثل هي عدم الحظر الكامل (فيديو)

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستعدة منذ بداية أزمة كورونا، وتسبق الحدث بأكثر من خطوة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة جاهزة بمستشفيات وسيارات إسعاف وأتوبيسات للنقل وفنادق ونوادي القوات المسلحة وجاهزة للتطهير إن لزم الأمر.وأضاف سمير راغب، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "النيل للأخبار"، أن الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا يُشيد به العالم أجمع، منوهًا بأن هناك دول بدأت معنا في نفس الوقت وأصبح الآن بها مئات الآلاف من المصابين بفيروس كورونا.وأشار رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إلى أن ما طرحه الرئيس السيسي، بعدم فرض الحظر الكامل هو الاستراتيجية الأمثل لمواجهة كورونا، لكون العزل الكامل يؤدي لنتائج طبية لكنه يؤثر على حياة الفرد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من مليون ونصف سجلوا أنفسهم ضمن العمالة غير المنتظمة ولهم دخل يوم بيوم وتوقفهم عن العمل لمدة أسبوعين أو أكثر يعني أنهم لن يجدوا قوت يومهم.