«الإحصاء»: تسجيل أدنى معدل زيادة سكانية طبيعية منذ عقود

كشفت أحدث الإحصاءات الرسمية، مفاجأة حول تراجع معدل الزيادة الطبيعية بين السكان في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، إذ هبط المعدل عند 17.6 بنهاية عام 2019 مقابل 18.7 عام 2018، بينما كان قد بلغ أعلى مستوياته عام 2012 بتسجيل 25.5 أنذاك.وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تراجع معدل الزيادة الطبيعية خلال 2019 إلى حدود 17.6 هو الأقل منذ عقود، حيث لم تنخفض أقل معدلات سجلتها مصر في الفترات السابقة عن 19 عام 2005، بينما سجل المعدل ما بين 20 و21.8 خلال تسعينات القرن الماضي.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن معدل المواليد أحياء تراجع إلى 23.4 مولود لكل 1000 نسمة من السكان خلال عام 2019 مقابل 24.5 مولود لكل 1000 نسمة من السكان خلال العام السابق عليه، بينما كان أعلى معدل للمواليد قد بلغ 31.9 مولود لكل 1000 نسمة من السكان خلال عام 2012.