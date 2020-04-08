طالبان تقتل 8 مدنيين بعد خطفهم فى شمال أفغانستان

قتل مسلحو حركة طالبان ثمانية مدنيين بعد خطفهم بإقليم بلخ شمال أفغانستان، طبقا لما ذكره مسئولون محليون.وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن مصادر بمقر شرطة إقليم بلخ أكدت أن مسلحي طالبان قتلوا المدنيين بمنطقة شوجاره بإقليم بلخ.وأضافت المصادر أن مسلحي طالبان خطفوا، في بادئ الأمر، المدنيين من قرية بالمنطقة وقتلوهم.وذكرت مصادر أمنية أن امرأة وطفلا من بين هؤلاء القتلى.ولم تعلق حركة طالبان على الحادث حتى الآن.يأتي ذلك فيما يتدهور الوضع الأمني في بعض المناطق النائية بإقليم بلخ خلال السنوات الأخيرة.وينشط مسلحو طالبان في تلك المناطق، وغالبًا ما يحاولون تنفيذ أنشطة مربطة بالإرهاب.