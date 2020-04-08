فورين بوليسي: كورونا قد ينهي الحرب في ليبيا

أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن فيروس كورونا المنتشر حاليًا في العالم قد يكون السبب في إنهاء الحرب الأهلية المشتعلة في ليبيا، لافتة إلى أنه في حال استمرت الحرب مع الفيروس ستكون النتيجة كارثية، فمع اشتعال الاشتباكات في طرابلس وجنوب مصراته سقط مئات الضحايا، وانعدمت الثقة وازداد العداء، والانقسام وصل إلى ذروته تمامًا كما انتشر فيروس كورونا في البلاد.وأضافت المجلة أنه بسبب القتال نزح ما يقرب من 150 ألف شخص، ويعيش الكثير منهم في ملاجئ جماعية مؤقتة يرثى لها، وتعد بيئة خصبة لانتشار الفيروس، موضحة أن الغالبية العظمى من الليبيين قد اتخذوا احتياطياتهم لمواجهة الفيروس، ولكن الشباب الذين يعيشون في مناطق الصراع يواجهون الموت والفيروس سويًا.وأوضحت "فورين بوليسي" أن الفيروس قد يجلب السلام إلى ليبيا، حيث فشلت سنوات من الدبلوماسية الدولية في حل الأزمةن منوهة إلى أن الجيش الوطني الليبي بفضل القوة النارية المتفوقة والدعم من السكان المحليين، حقق سلسلة من المكاسب عبر الساحل الغربي لليبيا وحصار حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومصراته.