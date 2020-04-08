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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 6483

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:49 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أفادت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6483 حالة.

وقالت هيئة الصحة الوطنية إن 46 من بين 828 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون من أمراض سابقة، وتتراوح أعمارهم بين 35 و96 سنة.

وتدخل المملكة المتحدة ما قاله الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا في التفشي، كما تشهد جدلا حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم المليون و444 ألفا، توفي منهم أكثر من 83 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف.

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