«ثقافة الطفل»: منصات إلكترونية للأطفال تنفيذا لإجراءات الحظر

قال محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن جميع المراكز الثقافية ملتزمة بقرارات رئاسة الوزراء، بتقليل التجمعات وتجنب التزاحم.وأضاف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل خلال حوارة لبرنامج صباحك مصري الذي يذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن المركز بحث استخدام وسيلة أخري تتناسب مع الأزمة الحالية، وأنه تم التوجه إلي المنصات الإلكترونية كبديل عن تواجد الأطفال في المراكز تطبيقا للإجراءات الاحترازية.وأوضح " ناصف " أن من ضمن تلك المنصان الصفحة الرسمية للمركز، وصفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إنتاج محتوى يتوافق مع الأزمة الحالية.