«حماة الوطن»: مد حظر التجول يكشف نجاح الاجراءات الاحترازية ضد كورونا

اثنى حزب حماة الوطن على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد حظر التجول ليصبح من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، حتى 23 أبريل الجارى، لتخفيف حالة تكدس المواطنين وزحامهم قبل دقائق من تطبيق الحظر، وهذا يوضح مدى نجاح الدولة في الإجراءات الاحترازية التي تم إتخاذها.وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس الحزب، ان اقتطاع رئيس الوزراء 20%‎ من راتبه والوزراء لمدة 3 أشهر، لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة، بادرة طيبه للجميع ونموذج يحتذى به للمساهمة فى دعم أهالينا المتضررين وتمثل دعوة لكل القادرين من كبار الموظفين ورجال الاعمال والفنانين والرياضيين، وكذا كافة المقتدرين ماليآ لمساندة الدولة في هذه الأزمة.وأكد رئيس الحزب، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن تكليف رئيس الوزراء لوزارة الداخلية بالالتزام بتطبيق حظر التجوال في الثامنة مساءً دون اعذار لمن يتخلف عن تطبيق القرار يؤكد أن صحة المواطن المصرى مهمة جدًا والدولة تتخذ كافة إجراءات الوقاية الاحترازية وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين للحفاظ على الأرواح ومساعدتهم على البقاء فى منازلهم، لان التزام المواطن هو المعيار الأهم لمواجهة كورونا.وأضاف الهريدى، أن جميع القرارات التي تصدرها الحكومة في هذا التوقيت تهدف في المقام الأول حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مُؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء، يعد نموذجًا للشخصية القيادية بالدولة، ويبذل قصارى جهده فى تنفيذ التكليفات الرئاسية وإدارة الأزمة من أجل الحفاظ على سلامة المصريين، مطالبًا المصريين بعدم الاستهانة بالإجراءات الوقائية، والعمل كمواطنين على الحد من التجمعات في الشوارع والأماكن العامة والتحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلم من الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى.