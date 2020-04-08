إصابة 28 مهاجرًا بكورونا فى مخيمين للاجئين باليونان

فرضت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، إجراءات الإغلاق على مخيمين للاجئين، عقب إصابة 28 مهاجرًا بفيروس كورونا.وقال وزير الهجرة، نوتيس ميتاراكيس، في البرلمان في أثينا: "نحن نتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع تفشي الفيروس".وكان قد جرى رصد الفيروس في شمال أثينا في مخيمات تضم نحو 4800 لاجئ.ولم يتم تسجيل حالات إصابة في المخيمات المكتظة باللاجئين في جزر إيجة.وحسب الإحصاءات الرسمية، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليونان بلغت حتى اليوم 1832 حالة، بزيادة بواقعة 77 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء، بالإضافة إلى 81 حالة وفاة.