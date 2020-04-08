إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي "تويتر"، إنه أعلن اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في البلاد للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف: "في ضوء خطورة مرض (كوفيد-19)، فرضت حكومة إثيوبيا حالة الطوارئ".وسجلت إثيوبيا، ثاني أكبر دول إفريقيا سكانًا بعدد يتجاوز 110 ملايين نسمة، 52 حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.واتخذت السلطات بالفعل مجموعة من الإجراءات لوقف انتشار المرض، منها إغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة ومطالبة معظم الموظفين بالعمل من المنزل.ولم يوضح رئيس الوزراء الإجراءات الإضافية التي ستتخذ بموجب إعلان حالة الطوارئ.