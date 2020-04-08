ياسمين عبدالعزيز تستعرض رشاقتها على «إنستجرام»

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديدًا لها.وظهرت ياسمين عبدالعزيز بمقطع فيديو لها من داخل صالة الجيم الخاصة بها، أثناء استعداداتها لرفع مستوي لياقتها البدنية في ظل غلق الصالات الرياضية على خلفية الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها، مشيدين باستغلالها وقت العزل الصحي المنزلي في التدريبات.ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير مسلسلها الرمضاني "ونحب تاني ليه"، الذي يشاركها بطولته شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، وصبا الرافعى.