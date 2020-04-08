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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رصد المتعدين على الأراضي فضائيًا لتوثيق الحالات

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:30 م
أملاك الدولة
أملاك الدولة
أميرة ممدوح
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بدأت الحكومة تحركات سريعة وحازمة للتصدى لمحاولات التعدي على أملاك الدولة، بإصدار تعليمات عاجلة لجميع المحافظين بسرعة رصد وإزالة التعديات على الأراضى والأملاك التابعة للدولة، وتكثيف الجهود بين وزارة التخطيط وهيئة المساحة العسكرية لاستكمال أعمال رصد والتصوير الفضائى لرصد المخالفات يوميًا، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورصدت الأجهزة المعنية -في هذا الصدد- استغلال بعض المواطنين الوضع الراهن بشأن التداعيات والإجراءات التى تتخذها الدولة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من كال الجوانب، في التعدي على أملاك الدولة وتحديدًا الأراضي الزراعية.

كما تم تكليف جميع المحافظين بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة، وتصوير جميع مراحل حالات التعدي؛ لتوثيق الواقعة وموافاة الجهات المعنية حتى يتسنى رفعها على المواقع الإلكترونية الرسمية المختلفة لردع من تسول له نفسه بالتعدى على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن الإنتهاء من 60% من أعمال التصوير الجوى لمساحات الجمهورية بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية، بما يمكن الأجهزة المعنية بالدولة من رصد أى تعديات على الأراضى والأملاك التابعة للدولة، وذلك فى إطار منظومة البيانات المكانية القومية، موضحًا أن أعمال التصوير شملت محافظات الدلتا ومدن قناة السويس وإقليم القاهرة الكبرى،وبعض محافظات الصعيد.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم الإنتهاء بالكامل من إعداد خرائط تفصيلية لكافة المساحات التي تم تصويرها جويًا، بهدف رصد ومتابعة التغيرات التي قد تطرأ عليها بشكل يومي وإرسال تقارير دورية لجهات الولاية على هذه المساحات من الأرض، لاتخاذ اللازم إزاء أي تعديات، بالإضافة إلى وضع تصور دقيق أمام متخذى القرار حول مستوى الخدمات بجميع المحافظات ومدى حاجتها لمشروعات رفع البنية الأساسية والمشروعات التنموية المختلفة والتنبؤ بالكوارث والأزمات واتخاذ خطوات استباقية لمواجهتها أولًا بأول.

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