أحمد زاهر يستأنف تصوير «زنزانة 7» بعد رمضان

يستأنف الفنان أحمد زاهر تصوير مشاهد فيلمه الجديد "زنزانة 7"، الذي يخوض بطولته مع الفنان نضال الشافعي، بعد الانتهاء من موسم رمضان المقبل.وقال زاهر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه انتهى من تصوير نصف مشاهد الفيلم، خلال العام الماضي، وتوقف تصوير العمل لفترة من الزمن بسبب مشاكل إنتاجية، وتم حلها، خلال الفترة القليلة الماضية، واستئنف التصوير لمدة يومين وبعد ذلك تم تأجيله لانشغاله بمسلسل رمضان "البرنس" الذي يشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه سيتم استئناف تصوير الفيلم بعد الشهر الكريم مباشرة.وتدور أحداث العمل في إطار الأكشن والدراما حول الفنانة عبير صبري، والتي تقود إحدى عصابات المافيا وتدعى "ناهد"، التي تظهر في بداية الأحداث مدعية أنها محامية، ويتعرقل بها كل من "منصور العايق وحربي الكومي"، ويجسدهما نضال الشافعي وأحمد زاهر بعدما هربا من السجن ويدخلان في صراعات قوية بسببها ويتورطان معها وتتورط الراقصة "شجن" التي تجسدها الفنانة منة فضالي، التي تعمل في أحد الملاهي الليلية، في الأمر، وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة معهما.ويشارك في بطولة فيلم "زنزانة 7" بجانب أحمد زاهر ونضال الشافعي عدد من النجوم منهم الفنانة منة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخا وأحمد التهامي ومحمد رضا وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز ومنى منير، وغيرهم، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.