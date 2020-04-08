«القابضة» توضح حقيقة التعيينات بقطاع الكهرباء

نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ما يتم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الإعلان عن فرص عمل وفتح باب التعيينات بقطاع الكهرباء، ونوهت الشركة بأنه لايوجد إعلان عن تعيينات في الوقت الحالي بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في بيان لها منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لها، أنها غير مسئولة عن تداول أخبار أو معلومات غير صحيحة وغير رسمية بصفحات أو مجموعات مزيفة تحمل اسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر.وأضافت أنه في حال وجود تعيينات سيتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية وموقع الشركة القابضة وعلى مختلف قنوات قطاع الكهرباء الرسمية بجميع المنصات الإلكترونية.