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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القابضة» توضح حقيقة التعيينات بقطاع الكهرباء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:25 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ما يتم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الإعلان عن فرص عمل وفتح باب التعيينات بقطاع الكهرباء، ونوهت الشركة بأنه لايوجد إعلان عن تعيينات في الوقت الحالي بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في بيان لها منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لها، أنها غير مسئولة عن تداول أخبار أو معلومات غير صحيحة وغير رسمية بصفحات أو مجموعات مزيفة تحمل اسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأضافت أنه في حال وجود تعيينات سيتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية وموقع الشركة القابضة وعلى مختلف قنوات قطاع الكهرباء الرسمية بجميع المنصات الإلكترونية.

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