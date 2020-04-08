إصابة نائبة وزير الخارجية الكندية بكورونا

كشف وزير الخارجية الكندي، فرانسوا- فيليب شامبين، اليوم الأربعاء، عن إصابة نائبته، مارتا مورجان بفيروس كورونا المستجد.وكان العديد من الوزراء والنواب الكنديين قد عزلوا أنفسهم خشية أن يصابوا بالفيروس، ورغم ذلك أصيبت المسئولة الكندية.وأجرى "شامبين" اختبارًا للفيروس، الشهر الماضي، بعد جولة في لاتفيا وأوكرانيا وبولندا، وجاءت نتائجه سلبية.