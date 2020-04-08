تفاصيل مسابقة الأوقاف في اللغة العربية

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة «اللغة العربية»، وهذه المسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات ومعلمي اللغة العربية وشباب الإعلاميين الراغبين في المشاركة ومحبي وعشاق اللغة العربية، وهي عبارة عن سؤال واحد يوميًّا، قد يكون من جزئية واحدة أو عدة جزئيات.وينشر السؤال يوميًا ما بين الساعة العاشرة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، وترسل إجابة كل سؤال على حدة خلال 24 ساعة من وقت نشره ثم ترسل الإجابات مجمعة في نهاية كل مرحلة على الرابط المخصص لذلك على موقع الوزارة.ويتم تخصيص مكافآت مالية متميزة لأفضل المشاركين في المسابقة وأسرعهم تسجيلًا للإجابة في كل مرحلة على حدة، ثم أكثرهم تحقيقًا للدرجات في مجمل المسابقة، ويتم نشر الإجابات النموذجية لكل مرحلة عقب غلق تلقي الإجابات عنها.وتضم كل مرحلة عشرة أسئلة موزعة على عشرة أيام، بإجمالي ثلاث مراحل بثلاثين سؤالًا، وبما يؤهل دخول الفائز في المسابقة مع حصوله على المكافأة المالية للمرحلة الثانية من مراحل الحصول على شهادة البراعة في اللغة العربية من أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.السؤال الأول:أ‌ - ما الفرق بين الاستثناء التام والاستثناء الناقص، وما إعراب المستثنى في كل منهما ؟ وضح كلامك بالمثال.ب ‌- ما المقصود بثالثة الأثافي في قولهم: {وتلك ثالثة الأثافي}.جـ - ما الفرق الفاصل بين الاستعارة المكنية والكناية ؟ مثل لكل منهما بمثال يوضح الفرق بينهما.