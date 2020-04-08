«المحامين»: مد مهلة قيد مستوفى المدد القانونية لنهاية العام

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا ملحقًا لقراره الصادر، الإثنين الماضي، والخاص باستمرار القيد بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة 24 من قانون المحاماة.وتضمن نص القرار الآتي: "إلحاقا لقرارنا الصادر بتاريخ 6-4-2020 بخصوص تطبيق المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، استمرار القيد بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة المذكورة".وتابع القرار "يراعى أن مدة تنفيذ هذا القرار مقصورة على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، وأن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020".